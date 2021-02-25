Иудеи начинают отмечать Пурим

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Один из главных праздников иудаизма Пурим в 2021 году начнется с заходом солнца в четверг, 25 февраля. В преддверии праздника главный раввин России Берл Лазар обратился к иудейским общинам с поздравлением, призвав верующих поддерживать друг друга в условиях пандемии.

"Бывает, что человек не справляется с трудностями, не видит выхода - вот как сейчас, с этой нескончаемой эпидемией коронавируса! Но он ни на минуту не должен отчаиваться! <...> В Талмуде сказано, что на Пурим "надо помочь любому, кто протянет руку за помощью". Обратите внимание: не "любому бедному", не "любому нуждающемуся", а просто "любому". Сейчас это для нас особенно актуально. Оглядитесь вокруг - сколько людей нуждается именно в моральной поддержке, в том, чтобы почувствовать, что они не одиноки", - говорится в поздравлении, текст которого предоставили ТАСС в пресс-службе главного раввината.

В четверг в синагоге Московского еврейского общинного центра в районе Марьина Роща празднование начнется в 18:30 при соблюдении противоэпидемических мер, сообщает сайт МЕОЦ. В ней состоятся традиционное чтение свитка Эстер из иудейской священной книги Танах, церемония окончания написания свитка Торы с участием Берла Лазара и танцы с Торой.

История праздника

По принятому в иудаизме календарю Пурим (от аккадского "пуру" - "жребий") приходится на 14-е число 12-го месяца адара. Он связан с героиней Ветхого завета Эсфирью (или же Эстер), женой царя Ахашвероша (Артаксеркса I). Согласно одноименной библейской книге, от нее зависела судьба евреев Персидской империи, которым грозило уничтожение.

По ветхозаветному преданию, вельможа Аман, оскорбленный тем, что дядя Эсфири Мордехай отказался поклониться ему, задумал истребить евреев. Он убедил царя позволить ему это сделать, а дату резни определили по брошенному жребию - 13 адара. Эсфирь по просьбе Мордехая, однажды спасшего царя, рассказала мужу о своем иудейском происхождении, перед тем как подручные Амана успели исполнить план. Царский указ не подлежал отмене, поэтому Ахашверош издал новый, позволивший евреям защищать свою жизнь.

После этого подручные Амана были перебиты. Согласно книге Эсфирь, их было более 75 тыс., в их числе были десять сыновей Амана. Сам же Аман был повешен на дереве, которое приготовил для казни Мордехая. После этого 14-е адара стало праздником.

Традиции Пурима

Два главных обычая Пурима - раздавать пожертвования неимущим и отправлять угощение друзьям и близким. Заповедью праздника является также чтение книги Эсфирь вечером 13-го и утром 14-го адара (25 и 26 февраля в 2020 году). После вечернего чтения принято надевать праздничные одежды и зажигать свечи.

Самое популярное угощение на Пурим - гоменташ, треугольные булочки с начинкой из изюма, мака и меда. Другое их название - "уши Амана". Веселье продолжается до позднего вечера, в него входит традиционное карнавальное представление с участием взрослых и детей - пуримшпиль.

В Пурим традиция также дозволяет обильное употребление алкоголя. По еврейскому обычаю, пить следует так, чтобы не отличать слов "проклят Аман" от "благословен Мордехай".