НИУ ВШЭ направит более 3,8 млрд рублей на программы поддержки студентов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" направит в 2021 году более 3,8 млрд рублей на программы поддержки студентов, что составляет более четверти всех внебюджетных доходов университета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Более 3,8 млрд рублей будет направлено на реализацию действующих инициатив в помощь студентам, что составляет более четверти всех внебюджетных доходов университета. Большую часть этих средств - почти 2,2 млрд рублей в год - составляет существующая в ВШЭ много лет система скидок за успеваемость для студентов-платников (от 25 до 70%), как для студентов старших курсов, так и для поступающих на первый курс. В 2021 году эта программа полностью сохранится", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что НИУ ВШЭ в помощь студентам сохранит программы платного найма в качестве учебных ассистентов и стажеров-исследователей. Этой возможностью смогут воспользоваться более 5 тыс. человек, совокупные расходы университета, включая финансирование научно-учебных и проектно-учебных лабораторий, превысят 300 млн рублей.

Кроме того, в 2021 году более 130 абитуриентов из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, смогут поступить в НИУ ВШЭ по программе "Социальный лифт". В пресс-службе отметили, что это на 30% больше, чем годом ранее. Таким образом, общее число студентов в рамках этой программы, стартовавшей в 2019 году, возрастет до 290, а соответствующие расходы университета составят более 100 млн рублей в год.

Также университет сохранит все действующие программы поддержки студенческой науки, включая именные академические стипендии, конкурс научных работ студентов, академическую аспирантуру, объем которых с 2021 года достигнет 200 млн рублей в год. Будет существенно расширено число участников стартовавшей в 2020 году единой программы "магистратура-аспирантура", в рамках которой наиболее успешные студенты-исследователи получают поддержку для старта академической карьеры.

В пресс-службе отметили, что сегодня в НИУ ВШЭ продолжают обучение за счет средств университета 2,2 тыс. талантливых студентов, поступивших с высокими баллами ЕГЭ сверх контрольных цифр приема. Стоимость этой программы составляет более 800 млн рублей в год. Одной из крупных форм поддержки студентов остается софинансирование расходов на проживание в Москве студентов, поступивших до 2020 года включительно и не получивших место в университетском общежитии. Такой поддержкой пользуются более 1 600 человек, в 2021 году затраты университета по этому направлению составят примерно 220 млн рублей.