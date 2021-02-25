В Грузии заработал междугородный транспорт

ТБИЛИСИ, 25 февраля. /ТАСС/. Междугородный транспорт, работа которого в Грузии была приостановлена с ноября 2020 года из-за пандемии, с четверга вновь заработал в Грузии. Соответствующее решение было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре республики.

Новый глава правительства Ираклий Гарибашвили, который в среду впервые провел заседание совета в должности премьера, не объяснил, почему было принято такое решение. Однако, как позже сообщила журналистам министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава, власти пошли на такой шаг из-за сокращающегося ежедневного числа новых инфицированных по отношению к проведенным тестам. "На сегодняшний день у нас наблюдается тенденция сокращения [числа] новых случаев. Именно это дало нам возможность предпринять более масштабные шаги по открытию страны", - сказала Турнава.

Кроме междугородного транспорта, с 25 февраля на горнолыжных курортах Грузии откроются гостиницы. Они будут работать под строгим надзором инспекции труда Минздрава. Канатные дороги на курортах заработают с 8 марта. По плану правительства, с 8 марта также всем ресторанам и кафе разрешат рассаживать людей в залах. В Аджарской автономной республике это послабление вступит в силу с 1 марта. С 8 марта торговым центрам и вещевым рынкам разрешат работать и по выходным. В субботу и воскресенье будет работать общественный транспорт.

С 1 марта в Грузии также разрешат проводить конференции и тренинги, заработают частные и государственные детские сады, библиотеки и музеи. А с 15 марта в стране заработают вузы, театры и спортивные клубы. Правительство также приняло решение с 1 марта расширить список стран, граждане которых могут прибывать в республику при наличии отрицательного результата теста на коронавирус. В число таких стран вошли Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан и Украина. До этого таким право могли воспользоваться жители Бахрейна, Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, США, Турции, Швейцарии и стран ЕС.

Между тем запрет на выход людей на улицу в ночное время, который действует в стране ежедневно с 21:00 до 05:00 (с 20:00 до 04:00 мск), остается в силе. Это ограничение также было введено в ноябре прошлого года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства, рассмотрение вопроса снятия запрета на передвижение в ночное время перенесено на 1 марта, но не исключено, что ограничение останется в силе.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. Число случаев заражения за прошедшие сутки увеличилось на 443, днем ранее выявили 493 новых случая, 22 февраля - 147, а 21 февраля - 258. Суточный максимум зарегистрирован 5 декабря 2020 года, он составил 5 450 случаев. Всего в республике выявлены 269 438 заразившихся, что составляет 7,25% численности населения. Выздоровели 263 257 пациентов, 3 463 умерли.