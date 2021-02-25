Врио главы Дагестана потребовал разобраться с повышением цен на газ и бензин

МАХАЧКАЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов поручил правительству республики разобраться с ситуацией с повышением цен на газ и бензин на автозаправочных станциях региона. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы республики.

По данным УФАС Дагестана, за последнюю неделю цены на газ на АЗС в Махачкале выросли на 2 рубля и превысили 27 рублей.

По словам Меликова, от граждан поступают многочисленные жалобы на повышение цен. "В отношении недобросовестных владельцев АЗС будут приняты соответствующие меры", - цитирует его пресс-служба.

Меликов раскритиковал работу глав муниципалитетов, которые бездействуют на местах. "Они (АЗС) рисуют другие цифры, а люди думают, что это правительство поднимает цены. И это происходит на территории муниципалитетов, главы которых не хотят подъехать и поинтересоваться, на каком основании поднялись цены", - сказал врио главы.

Как уточнили в УФАС Дагестана, повышение цен связано с тем, что "сократились прямые поставки от производителей газа в розницу на 30%, недостающие объемы закупаются на биржах, на которых с учетом зимнего спроса цены растут достаточно непредсказуемо". "В Махачкале отсутствует юридическое лицо, которое занимает доминирующее положение на рынке и злоупотребляет своим статусом. При отсутствии монопольных позиций УФАС не имеет прямой компетенции для принятия мер в отношении реализаторов газомоторного топлива", - уточнили в УФАС.