Союз КМНС направит в правительство предложения, позволяющие общине стать резидентом АЗРФ

ТАСС, 25 февраля. Объединение коренных малочисленных народов "КМНСоюз" разрабатывает поправки в закон о поддержке предпринимательской деятельности в Арктике, которые позволили бы общинам получить статус резидента Арктической зоны РФ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе организации по итогам совещания представителей союза, соответствующие предложения будут направлены в правительство РФ и Госдуму.

"Юристы "КМНСоюза" совместно с учеными активизировали разработку поправок в закон о поддержке предпринимательской деятельности в Арктике, дающих возможность получения общинами статуса резидентов Арктической зоны. Предложения будут направлены в правительство РФ и Госдуму во втором квартале", - сообщили в пресс-службе.

На совещании представительница общины Чукотского автономного округа Любовь Таян отметила, что общины КМНС не могут заниматься основным сезонным промыслом без получения статуса предпринимателя. В свою очередь представительница общины из Красноярского края Александра Чунанчар добавила, что из-за низкого уровня правовой грамотности и недоработанного законодательства общины не используют свои возможности даже на половину.

Председатель совета межрегиональной общественной организации Сергей Сизоненко отметил, что общины в удаленных поселках выполняют роль градообразующих предприятий и создают рабочие места. По его словам, объединение коренных малочисленных народов будет разъяснять и распространять информацию о возможностях резидентов АЗРФ.

Статус резидента Арктической зоны предполагает ряд преференций, в том числе налоговых. На данный момент резидентом может стать любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 1 млн рублей. В 2020 году был принят пакет законов, направленных на развитие предпринимательства в российской Арктике.

В рамках работы Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах ранее был разработан план мероприятий. Среди основных направлений, наравне с экономическим развитием территории и климатической повесткой, качество жизни людей в Арктической зоне, качество жизни коренных малочисленных народов.