Экс-сотрудница администрации штата Нью-Йорк рассказала о домогательствах губернатора Куомо

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Линдси Бойлан, бывшая сотрудница администрации губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявила о многочисленных сексуальных домогательствах с его стороны. Подробности действий Куомо она опубликовала в среду на онлайн-платформе Medium.

По ее словам, первая встреча с губернатором у нее состоялась в январе 2016 года, и вскоре после этого коллеги замужней Бойлан рассказали ей, что Куомо в нее влюбился. Губернатор начал присылать ей цветы через коллег, в кабинете без ее ведома появилась подписанная фотография Куомо. В 2017 году в ходе полета на частном самолете на одно из мероприятий Куомо, сидевший рядом с Бойлан, предложил ей "сыграть в покер на раздевание", а в 2018 году после совещания поцеловал ее в губы. Такое поведение губернатора вынудило ее уволиться.

После своего ухода Бойлан написали еще несколько работниц администрации и рассказали о неподобающем поведении со стороны Куомо, который также давал понять, что "те сотрудники, которые его расстроят, рискуют своей работой". При этом, как отмечает Бойлан, многие сотрудницы воспринимали подобные действия губернатора как норму. "Его неподобающее поведение в отношении женщин было подтверждением того, что ты ему нравишься <...>, он использовал запугивание, чтобы заставить замолчать его критиков, а если тебе хватало духу высказать, то стоило ждать последствий", - резюмировала Бойлан.

Это уже второй скандал за последнее время, в котором оказывается замешан Куомо. Ранее ФБР и прокуратура района Бруклин начали расследование в отношении администрации губернатора штата Нью-Йорк, подозреваемой в сокрытии истинного числа жертв COVID-19 в домах престарелых штата весной и летом прошлого года.

Поводом для начала расследования стало признание ближайшей помощницы Куомо Мелиссы Дерозы, рассказавшей 10 февраля на приватной встрече с местными законодателями-демократами о том, что администрация штата препятствовала предоставлению таких данных, когда они были официально затребованы в августе соответствующими американскими службами. Дероза, как стало известно газете The New York Times, сообщила, что поступивший тогда запрос напугал администрацию Куомо, так как там сочли, что эта информация может быть использована федеральными властями против руководства штата.

Кроме того, в окружении губернатора решили, что истинные и весьма высокие показатели смертности от COVID-19 могут сыграть на руку бывшему тогда президентом США Дональду Трампу и повысить его шансы на победу на выборах. В свете возникшего скандала губернатор Куомо вынужден был признать допущенную ошибку, хотя и выступил с заверениями в том, что власти штата не пытались ничего скрывать, а просто не проявили должной оперативности при предоставлении запрошенных данных.