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Пандемия COVID-19

СМИ: в Финляндии вернут режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

По данным телекомпании Yle, причиной для такой меры стало желание властей жестче ограничить работу ресторанов, что должно снизить число заражений и помешать перегрузке системы здравоохранения

ХЕЛЬСИНКИ, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Финляндии готовится в четверг вновь объявить в стране чрезвычайное положение в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в среду вечером телекомпания Yle со ссылкой на источники в кабмине.

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По данным телекомпании, главной причиной для такой меры является желание властей жестче по сравнению с текущей ситуацией ограничить работу ресторанов, что должно снизить число заражений и помешать перегрузке системы здравоохранения.

Чрезвычайное положение уже объявляли в Финляндии прошлой весной в первую волну коронавируса, благодаря чему стало возможным закрытие мест общепита, еду в ресторанах можно было заказывать только навынос. Пока рестораны работают по сокращенному графику.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 590 и достигло в среду 55 122.

Всего от осложнений, вызванных инфекцией, в стране умерли 734 человека. Самая сложная ситуация с распространением коронавируса наблюдается в столичном регионе Уусимаа.

Теги
ФинляндияПандемия COVID-19
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