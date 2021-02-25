СМИ: в Финляндии вернут режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Финляндии готовится в четверг вновь объявить в стране чрезвычайное положение в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в среду вечером телекомпания Yle со ссылкой на источники в кабмине.

По данным телекомпании, главной причиной для такой меры является желание властей жестче по сравнению с текущей ситуацией ограничить работу ресторанов, что должно снизить число заражений и помешать перегрузке системы здравоохранения.

Чрезвычайное положение уже объявляли в Финляндии прошлой весной в первую волну коронавируса, благодаря чему стало возможным закрытие мест общепита, еду в ресторанах можно было заказывать только навынос. Пока рестораны работают по сокращенному графику.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 590 и достигло в среду 55 122.

Всего от осложнений, вызванных инфекцией, в стране умерли 734 человека. Самая сложная ситуация с распространением коронавируса наблюдается в столичном регионе Уусимаа.