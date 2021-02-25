Правительство Чехии попросит парламент продлить режим ЧС до 31 марта

ПРАГА, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Чехии на состоявшемся в среду вечером внеочередном заседании приняло решение обратиться в нижнюю палату национального парламента с предложением продлить до 31 марта действующий в республике с 5 октября 2020 года в связи с эпидемией режим чрезвычайной ситуации (ЧС), срок которого пока установлен до 28 февраля. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер и глава МВД страны Ян Гамачек.

"Правительство обратится в нижнюю палату парламента с просьбой продлить в республике до 31 марта режим ЧС", - отметил он. Кабмин настаивает на продлении срока действия режима ЧС в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике, на территории которой распространяются южноафриканский и британский штаммы коронавируса.

Правительство Чехии вновь соберется на внеочередное заседание в четверг в 18:00 по центральноевропейскому времени (20:00 мск). В повестке дня, по словам Гамачека, вопрос об очередном ужесточении и без того жестких социальных ограничений в стране.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в среду заявил, что настаивает на максимальном ужесточении мер санитарно-эпидемиологической безопасности в республике. "Действующие ограничения, направленные на пресечение распространения коронавируса, недостаточны. Требуется их ужесточение", - сказал он.

За время эпидемии общее число заразившихся коронавирусом в стране с населением 10,46 млн граждан составило 1 184 352. От заболевания, вызываемого коронавирусом, умерли 19 682 жителя.