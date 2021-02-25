СМИ: вакцина Pfizer показала эффективность 94% при массовом применении

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Эффективность вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, составила 94% в предотвращении проявления симптомов вызываемого новым коронавирусом заболевания во время массового применения в Израиле. Результаты исследования опубликованы в среду в издании The New England Journal of Medicine .

Как следует из статьи, эффективность препарата в предотвращении проявления симптомов заболевания составила 94% после применения двух доз, 57% после применения одной. Исследователи не приводят информации о возможных побочных эффектах. Они отметили, что эффективность вакцины в предотвращении тяжелого течения заболевания составила 92% после двух доз, 62% после одной.

Данные были получены в ходе массовой вакцинации в Израиле, которая проходила с 20 декабря 2020 года по 1 февраля текущего года. Как отмечается в публикации, в каждую группу наблюдения входили более 596 тысяч человек.

В исследованиях приняли участие специалисты из израильского медицинского центра Clalit, а также из ряда американских университетов.