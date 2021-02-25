В Японии просят следить за симптоматикой у детей, заразившихся коронавирусом

ТОКИО, 25 февраля. /ТАСС/. Японские медики призывают родителей внимательно следить за симптоматикой у маленьких детей, заразившихся коронавирусом, уделяя особое внимание симптомам, схожим с синдромом Кавасаки, в частности - диареи и сыпи. Об этом говорится в опубликованном в четверг совместном заявлении Японской ассоциации педиатров и Японской ассоциации исследования синдрома Кавасаки.

По данным японских врачей, к настоящему времени на территории страны было зафиксировано небольшое количество случаев, в которых у маленьких детей, заразившихся коронавирусом, развивается симптоматика, схожая с синдромом Кавасаки. В то же время японские педиатры подчеркивают, что "число такие случаев невелико и все дети выздоровели после курса лечения".

"В настоящее время поводов для излишнего беспокойства нет, но подчеркиваем важность мытья рук, ношения масок и избежания ситуаций повышенного риска заражения", - говорится в совместном заявлении. Если ребенок все-таки заболел или в семье есть заразившиеся, подчеркивают японские врачи, необходимо внимательно следить за такими симптомами, как диарея, жар, сыпь и упадок сил.

Ранее из разных стран уже поступала информация о редких случаях развития у детей, заразившихся коронавирусом, посткоронавирусного воспалительного синдрома (MIS-C) - комплекса нарушений в работе иммунитета, похожего на синдром Кавасаки. Это потенциально опасное состояние, которое может требовать госпитализации.