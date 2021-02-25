В Приморье начали строить спортивный центр для воспитанников Нахимовского училища

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Строительство многофункционального спортивного центра с бассейном для воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища началось во Владивостоке. Общая площадь объекта составит 4,3 тыс. кв. м, его соединят со зданием дополнительного образования теплым переходом, сообщили ТАСС в пресс-службе Военно-строительного комплекса Минобороны РФ.

"В настоящее время военные строители выполняют работы подготовительного этапа - занимаются демонтажем находящегося в неудовлетворительном состоянии четырехэтажного здания клуба 1973 года постройки. На этом месте и будет возводиться пятиэтажное здание спорткомплекса", - сказали в пресс-службе, уточнив, что завершение строительства запланировано на второй квартал 2022 года.

В новом пятиэтажном здании разместятся 25-метровый бассейн, универсальный игровой зал с местами для 100 зрителей, борцовский, тренажерный, теннисный залы, раздевалки, санитарно-бытовые и технические помещения, пост охраны, медкабинет.

Владивостокское президентское кадетское училище, первое на Дальнем Востоке, открыло двери 1 сентября 2014 года. Тогда было зачислено на обучение 240 человек, по 80 в 5, 6 и 7 классы. Штатная численность обучающихся - 560 человек. Училище размещено на одной территории с Тихоокеанским высшим военно-морским училищем имени С. О. Макарова, которое ранее было филиалом Военно-морской академии.