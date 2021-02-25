"Студия Третий Рим" снимет сериал об исследователе Дальнего Востока Арсеньеве к его юбилею

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. "Студия Третий Рим" под руководством народного артиста России Евгения Миронова создаст сериал, посвященный жизни и вкладу в развитие Дальнего Востока ученого, исследователя, писателя Владимира Арсеньева, 150-летие которого отмечается в 2022 году. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя правительства - министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

"ООО "Студия Третий Рим" под художественным руководством народного артиста России Евгения Миронова действительно начала разработку проекта, посвященного вкладу в развитие Дальнего Востока и жизни ученого, исследователя, писателя Владимира Арсеньева. Работа подразумевает создание телевизионного художественного сериала из восьми эпизодов хронометражем до 52 минут каждый. Создание сериала - часть масштабных работ по подготовке к запуску образовательной, краеведческой, издательской программы, приуроченной к 150-летию Владимира Клавдиевича Арсеньева, который планируется отмечать в 2022 году", - сообщила Бронникова.

Она уточнила, что студия уже разработала материалы, которые лягут в основу сериала. В 2021 году планируется прописать и утвердить поэпизодный план фильма, основные арки персонажей, диалоги главных героев, произвести расчет экономических показателей, прикрепить к проекту режиссерскую группу, подобрать исполнителей ключевых ролей, получить удостоверение национального фильма.

Ранее пресс-служба правительства края сообщила, что к 150-летию со дня рождения Владимира Арсеньева в 2022 году планируется организовать целый цикл образовательных, просветительских и культурных мероприятий. В частности, речь идет об издательстве обновленного собрания сочинений автора, которое включит в себя шесть томов, выпуске серии книг "Арсеньевская библиотека" и создании фотоальбома по материалам Русского географического общества и музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, а также постановке тематических спектаклей.

Советский географ, этнограф и писатель Владимир Арсеньев родился 10 сентября 1872 года и был одним из известнейших исследователей Дальнего Востока. В 1900-1920-х годах он возглавлял ряд экспедиций по северному и южному Приморью. Он описывал этнографию, историю и культуру народов Дальнего Востока, написал романы "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала", который лег в основу одноименной экранизации Акиры Куросавы, повесть "Сквозь тайгу" и другие.

"Студия Третий Рим" - творческо-производственное объединение, созданное Евгением Мироновым и его единомышленниками в 2012 году. Основная деятельность объединения - продюсирование и производство полнометражных художественных фильмов, телевизионных сериалов, документальных телефильмов. Дебютной картиной стал художественный фильм "No comment", созданный при поддержке Министерства культуры РФ.