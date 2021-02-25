На Кубе начали производство второй собственной вакцины от коронавируса

ГАВАНА, 25 февраля. /ТАСС/. Медицинская промышленность Кубы начала массовое производство местной вакцины от коронавируса Abdala, третий этап клинических испытаний которой начнется в марте. Об этом в среду сообщило агентство Prensa Latina .

Отмечается, что другая кубинская вакцина от коронавируса Soberana 02 в следующем месяце также пройдет третий этап испытаний, в котором примут участие 42 тыс. человек. В настоящее время ее выпуск для массовой вакцинации населения острова координируют Институт им. Финлая совместно с предприятием BIOCEN, которое производит биотехнологическую и фармацевтическую продукцию. Препарат также предполагается поставлять в заинтересованные страны, такие как Индия, Вьетнам, Иран и Венесуэла.

По официальным данным, на Кубе выявили более 46 тыс. случаев заражения коронавирусом, 304 человека умерли, выздоровели более 40 тыс. пациентов.