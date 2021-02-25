Губернатор штата Аляска заразился коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Губернатор штата Аляска Майкл Данливи заразился новым коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на его официальном сайте.

Как следует из документа, ранее в этот же день тест Данливи на заражение вирусом "показал положительный результат". У него "слабовыраженные симптомы" COVID-19. Данливи находится у себя дома.

В заявлении уточняется, что в воскресение губернатор контактировал с человеком, который, как выяснилось позже, был инфицирован. Данливи в связи с этим с воскресенья находится на карантине.

Ранее были инфицированы губернаторы нескольких штатов, в их числе Вайоминг, Вирджиния, Колорадо, Миссури, Невада, Оклахома, Южная Каролина.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 28,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 505,8 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.