Голикова поручила оценить возможность полного цикла производства лекарств для больных ВИЧ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу оценить перспективы и возможности организации полного цикла производства инновационных комбинированных антиретровирусных препаратов для больных ВИЧ. Об этом говорится в протоколе поручений вице-премьера по итогам заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, опубликованном на сайте совета в четверг.

"В целях оценки перспектив и возможностей организации полного цикла производства инновационных комбинированных антиретровирусных препаратов и их пролонгированных форм Минпромторг совместно с Минздравом до 15 апреля должны оценить возможные перспективы полного цикла производства антиретровирусных препараторов в России", - говорится в поручении. Согласно поручению, о результатах должно быть доложено в совет до 15 апреля 2021 года.

Отмечается, что также поручено Минздраву России с привлечением ФГБУ "Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Минздрава России проанализировать международный опыт использования антиретровирусных препаратов и представить совет в срок до 15 апреля предложения о возможности применения такого опыта в России.

Ранее Голикова сообщала, что число россиян, инфицированных ВИЧ, составило 1,1 млн на 31 декабря 2020 года, причем 60% из них составляют мужчины.

По данным ВОЗ, в мире на начало 2020 года насчитывалось 38 млн человек, живущих с ВИЧ, из них 2/3 живут в африканском регионе.