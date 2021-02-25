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Генпрокуратура создала отдел на федеральной территории Сириус

Новый отдел будет дислоцироваться в Сочи. В его состав войдут пять человек

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России создала отдел по надзору за исполнением федерального законодательства на федеральной территории Сириус. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"В связи с созданием и началом функционирования федеральной территории Сириус приказом генерального прокурора РФ Игоря Краснова в Главном управлении по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры образован отдел по надзору за исполнением федерального законодательства на федеральной территории Сириус", - говорится в сообщении.

Новый отдел будет дислоцироваться в Сочи. В его состав войдут пять человек. Он будет осуществлять прокурорский надзор за исполнением законодательства на данной территории, соблюдением прав проживающих и пребывающих на ней граждан, в первую очередь несовершеннолетних и молодежи. Отдел также будет координировать действия подразделений правоохранительных органов федеральной территории. На него также возложены задачи по защите прав граждан и интересов государства на досудебной стадии уголовного судопроизводства. "Отделом будет налажено взаимодействие с населением территории, ее молодежным, педагогическим и научным сообществами", - сообщили в Генпрокуратуре.

Созданное подразделение будет осуществлять прямой надзор за исполнением законодательства на федеральной территории Сириус.

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