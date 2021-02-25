Предельную отпускную цену "Спутника V" снизили до 866 рублей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Предельная отпускная цена вакцины от коронавируса "Спутник V" снижена с 1 942 до 866,81 рубля за два компонента. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства России.

"Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на <...> "Спутник V", - указано в сообщении пресс-службы. Уточняется, что речь идет об одной двухкомпонентной дозе, не включая налог на добавленную стоимость.

Вакцина "Спутник V" входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому ее стоимость контролируется государством.

Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова привели в пресс-службе кабмина, цена будет единой для всех производственных площадок. Он отметил, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется только на вакцину, которая используется "в масштабных государственных российских программах иммунизации".

"Снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины, а также значительного роста объемов ее производства в целях массовой вакцинации населения России", - добавил Мантуров.

Вопросы производства, доставки и стоимости вакцин от коронавируса обсуждались на совещании под руководством премьер-министра Михаила Мишустина 20 февраля. Тогда глава правительства подчеркнул, что ценообразование препаратов должно быть прозрачным, а стоимость - обоснованной.