В Рязани разработают первую программу образовательного туризма для иностранцев

ТАСС, 25 февраля. Специалисты Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина (РГУ им. С. А. Есенина) к осени 2021 года разработают первую в регионе программу образовательного туризма для иностранных студентов. Об этом ТАСС сообщила и. о. завкафедрой экономической и социальной географии и туризма вуза Елена Мишнина.

Разработка программ образовательного туризма является одной из задач создаваемого в вузе туристского образовательного центра, который вошел в перечень федеральных инновационных площадок Министерства науки и высшего образования РФ. Центр будет заниматься инновационной деятельностью в сфере развития образовательного туризма в Рязанской области.

"Во второй половине 2021 года полностью должен быть разработан цикл образовательных маршрутов по Рязанской области, в первую очередь, для иностранных туристов. С сентября мы проведем первую апробацию, если позволит эпидемическая ситуация, и мы сможем новый набор иностранных студентов провезти по маршрутам. Сегодня вместо образовательного туризма на рынке предлагаются различные турпродукты - они интересные, экскурсионно-познавательные, и даже если содержательно они не будут сильно отличаться, они не формируют комплексного понимания особенностей региона. Мы планируем создать систему, набор маршрутов, пройдя которые иностранцы получат комплексное представление о том регионе, в котором они находятся", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, образовательный комплекс будет включать в себя около 10 экскурсий разной тематики, включая экологический туризм по Мещерскому национальному парку и Окскому заповеднику, историческим достопримечательностям Старой Рязани, местам боевой славы. Кроме того, иностранных студентов предполагается возить по усадьбам, связанным с именами известных уроженцев Рязанского края - Сергея Есенина, Ивана Павлова, Константина Циолковского и других. Апробация программы будет проходить со студентами РГУ им. С. А. Есенина, где обучается более 330 иностранцев, в дальнейшем на экскурсии пригласят учащихся других рязанских вузов.

"Иностранных студентов все больше, и, в принципе, они должны начинать обучение в вузе со знакомства с регионом, где они проведут пять-шесть лет. Такую задачу мы ставим себе главной. Это и есть образовательный туризм, когда получение образования сопровождается знакомством со страной, регионом проживания, где они учатся", - добавила Мишнина.

Кроме того, в ближайшее время на базе туристского образовательного центра начнется подготовка школьных учителей-предметников, в ходе которой педагогов обучат вводить экскурсионную работу в преподавание. Также запланировали обучение и профориентацию школьников, которые планируют связать свое профессиональное обучение с туризмом.