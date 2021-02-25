Финляндия введет жесткие ограничения с 8 марта

ХЕЛЬСИНКИ, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Финляндии вводит в стране жесткие ограничения с 8 марта в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции премьер-министр Санна Марин.

"В Финляндии с 8 марта будет введен локдаун, который завершится 28 марта", - сказала она. В рамках вводимых мер на дистанционное обучение будут переведены ученики средних и старших школ, отменены досуговые занятия для детей. Планируется также закрытие ресторанов, что, однако, по словам премьера, не коснется регионов, где эпидемиологическая ситуация спокойная и находится на так называемом базовом уровне.

Марин указала, что "правительство вместе с президентом готово объявить в стране чрезвычайное положение".

Глава правительства отметила также, что всем регионам, находящимся в фазе распространения коронавируса, - сейчас их семь, включая столичный регион - нужно перейти к более строгим ограничениям. Среди прочего, в этих регионах рекомендовано избегать собираться группами более шести человек. Придерживаться более строгих мер рекомендовано также регионам, находящимся в фазе ускорения пандемии.