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Прокуроры восстановили права учеников более 300 школ на горячее питание

Ранее в ходе проверки выяснилось, что администрации 323 образовательных учреждений утвердили меню, куда не включили первое блюдо

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Прокуроры добились обеспечения горячим питанием учеников начальных классов более 300 школ. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"По поручению генерального прокурора Игоря Краснова восстановлены права учащихся начальных классов более 300 российских школ на получение горячего питания", - говорится в сообщении.

Ранее Генеральная прокуратура проверила соблюдение прав учеников начальных школ, обучающихся во вторую смену, на получение горячего питания. В ходе проверки выяснилось, что администрации 323 образовательных учреждений в 13 регионах страны (Ханты-Мансийском автономном округе, Оренбургской, Омской, Курганской, Калужской областях и др.) утвердили меню, в которые не включили первое блюдо. Фактически детям вместо обеда давали горячие завтраки, тем самым нарушив их права.

"В целях устранения нарушений прокуроры городов и районов внесли в адрес глав органов местного самоуправления и директоров школ 294 представления, по итогам рассмотрения которых меню скорректированы", - сообщили в Генпрокуратуре.

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