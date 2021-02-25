Работы двух фотографов из России вошли в финал конкурса Sony World Photography Awards

ЛОНДОН, 25 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Работы двух российских фотографов вышли в финал престижного международного конкурса Sony World Photography Awards. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг организаторы конкурса, который ежегодно проводит Всемирная организация фотографии (ВОФ).

Фотограф Саша Бауэр, родившаяся в Сургуте и живущая в Санкт-Петербурге, попала короткий список так называемого профессионального конкурса в номинации "Креатив". Вместе с ней в этой категории представлены работы еще двух фотографов - из Италии и Великобритании. Москвич Федор Савинцев стал финалистом конкурса в номинации "Пейзаж", на победу в котором претендуют еще два фотографа - из Ирана и Италии.

"Для меня большая радость и честь, что международное фотографическое сообщество в лице конкурса Sony World Photography Awards обратило внимание на мой проект Sasha Bauer, - сообщила корреспонденту ТАСС Бауэр. - В проекте я рассказываю о непростой судьбе моего деда, поволжского немца, потерявшего всю семью в ходе массовой депортации немцев с территории Поволжья в Сибирь в 1941 году. Он смог адаптироваться и стал образцовым советским гражданином, но навсегда утратил свою национальную идентичность. Посредством этой работы я хочу коснуться тем толерантности и жестокости, наследия и культурной идентичности. Я хотела, чтобы историю узнало как можно больше людей по всему миру, и благодаря конкурсу мое желание может исполниться".

Федору Савинцеву попадание в короткий список конкурса обеспечила серия фотографий под названием "Вулкан". Она "изображает яркие цвета, природное разнообразие и сверхъестественные качества вулканического пояса на полуострове Камчатка в России", говорится в описании Sony World Photography Awards.

31 фотограф, 10 номинаций

Всего в финал "Профессионального конкурса" в 10 номинациях попал 31 фотограф. Помимо уже упомянутых, это такие категории, как "Архитектура", "Портрет", "Окружающий мир и дикая природа", "Спорт", "Натюрморт", "Открытие", "Документальный проект", "Портфолио".

Победители во всех номинациях "Профессионального конкурса" будут объявлены на торжественной церемонии в Лондоне 15 апреля. Из их числа будет выбран "Фотограф года", который получит приз $25 тыс.

В общей сложности фотографы из 220 стран и территорий представили на конкурс почти 330 тыс. работ. Из них 145 тыс. были отобраны в его профессиональную часть. Это стало рекордом для конкурса, который проводится в 14-й раз.

В этот же день будут названы победители в "Открытом конкурсе", где, в отличие от профессиональной части, рассматривается лишь одна фотография, а не их серия, а также в студенческом и юношеском разделах конкурса.