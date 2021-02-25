Минпросвещения и профсоюз образования просят у Минтруда разъяснения по вакцинации учителей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство просвещения России и Общероссийский профсоюз образования обратились в Минтруд с просьбой дать разъяснения по правовым аспектам вакцинации учителей, в том числе по вопросу возможности продолжения профессиональной деятельности в случае отказа от прививки. Соответствующий запрос размещен на сайте профсоюза.

Документ за подписью замминистра просвещения Виктора Басюка и председателя профсоюза Галины Меркуловой направлен на имя замглавы Минтруда Елены Мухтияровой, документ датирован 20 февраля.

"Просим разъяснить, является ли отсутствие решения главного государственного санитарного врача РФ, главных государственных санитарных врачей субъектов РФ о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям основанием для отказа педагогического работника от вакцинации в конкретном субъекте РФ и, как следствие, принятия работодателем решения о продолжении выполнения работником трудовых функций", - говорится в документе.

В запросе отмечается, что, согласно действующему законодательству, граждане могут отказаться от профилактических прививок, но должны предоставить причины отказа: ограничением к проведению профилактической вакцинации является наличие у работника медицинских противопоказаний. При этом работа в образовательных организациях включена в перечень работ, которые связаны с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требуют обязательного проведения профилактических прививок, а в случае отсутствия у работников обязательных прививок, в том числе от коронавируса, работодатель может быть привлечен к административной ответственности. Если работник откажется от прививки, то работодатель обязан его временно отстранить от работы.

Также в законодательстве РФ не установлено, что наличие медицинских противопоказаний не является основанием для работодателя не отстранять сотрудника от работы. Неурегулированным остается и вопрос, может ли работодатель, не отстраняя сотрудника от работы, временно перевести его на удаленный режим работы в случае его отказа от прохождения вакцинации и/или наличия у него медицинских противопоказаний.