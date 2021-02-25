Число осужденных в российских колониях сократилось до 378 тыс.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Количество осужденных в российских колониях сократилось до 378 тыс. человек, при этом число арестантов в СИЗО немного выросло - до 104 тыс. человек. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александр Калашников.

"В течение 2020 года наблюдается сокращение численности осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. По состоянию на 1 января 2021 года, численность лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, снизилась на 47 479 человек и составляет в настоящее время 378 668 человек при лимите 591 117 мест", - сказал он, выступая на круглом столе в Совете Федерации.

При этом численность обвиняемых и подозреваемых, содержащихся в 209 следственных изоляторах и 86 помещениях, функционирующих в режиме СИЗО, увеличилась на 6 439 человек и на 1 января составила 104 320 человек при лимите 123 156 мест. По словам Калашникова, размер санитарной площади в камерах составляет 4,7 кв. м на одного человека, в 2019 году площадь была 5,2 кв. м. "Это объективные условия пандемии повлияли на ситуацию и вопросы с мигрантами, которых мы, к сожалению, тоже вынуждены содержать в наших изоляторах частично", - пояснил директор ФСИН. Калашников отметил, что число переполненных СИЗО сократилось до 17 в 6 территориальных органах службы.