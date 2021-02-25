Кабмин откладывает введение обязательной фотофиксации техосмотра до 1 октября

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство России отложит введение нового порядка техосмотра автомобилей на 1 октября. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

"С 1 марта в нашей стране должен был вступить в силу новый порядок технического осмотра автомобилей, предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса", - напомнил он. "В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, как и в любом деле, в этой сфере на первом этапе неизбежны различные накладки: например, "неравномерное распределение нагрузки очереди". "В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это, конечно, несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей, - подчеркнул глава кабмина. - Считаю, мы не должны этого допустить".

"Нужно сделать все, чтобы с 1 октября система заработала без сбоев, еще раз посмотреть на процедуры и их техническую реализацию, - обратил Мишустин внимание подчиненных. - Никаких неудобств для граждан быть не должно". "Сделать все надо по-человечески", - резюмировал глава кабмина и поручил в ближайшее время представить ему на подпись проект постановления о переносе срока введения нового порядка техосмотра.