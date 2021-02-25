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Данные о получателях льготных лекарств планируется внести в регистр к апрелю

Это первый шаг к дальнейшему переходу на страховое лекарственное обеспечение, отметила директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Астапенко

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Все необходимые сведения о пациентах, которым государством предусмотрено льготное лекарственное обеспечение, планируется внести в соответствующий федеральный регистр уже к 1 апреля. Об этом в четверг сообщила директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена Астапенко.

"Хотелось бы добавить по поводу федерального регистра обеспечения граждан, мы сейчас ведем наполнение этого регистра, сводим базы, и к июлю месяцу мы надеемся [он заработает], к 1 апреля уже будут сведены все категории льготных граждан. Мы будем четко понимать количество льготников, которое у нас есть на территории РФ, и это безусловно очень важный шаг, первый шаг к дальнейшему переходу на страховое лекарственное обеспечение", - сказала она на заседании экспертного совета по здравоохранению в Совфеде.

В октябре 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России будет создан федеральный регистр льготников. По словам Мишустина, данный регистр необходим, чтобы точнее определять потребность в льготных лекарствах или в лечебном питании и обеспечить ими всех нуждающихся. Регистр станет одной из составных частей Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

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