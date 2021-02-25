Песков не стал комментировать тему установки памятника на Лубянской площади

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Комментарии о своевременности установки памятника на Лубянской площади Москвы находятся в компетенции столичных властей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в общении с журналистами в четверг.

Что известно о дискуссии вокруг памятника на Лубянской площади

"Я бы воздержался от каких-либо комментариев, все-таки в данном случае нужно за подобными комментариями обращаться к московским властям", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос от представителей СМИ.

Ранее с просьбой вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь обратились писатели и блогеры, под открытым обращением подписались Захар Прилепин, Игорь Молотов и Александр Проханов. Руководство "Офицеров России" тоже призвало вернуть памятник на Лубянку, в организации уверены, что перенос памятника в 1991 году был незаконным. Сейчас монумент находится в парке "Музеон" рядом со статуей Сталина и мемориалом памяти жертв репрессий. Противники же возвращения статуи Дзержинского предложили заменить ее на памятники Александру Невскому, Ивану III или восстановить фонтан Витали.

Голосование о возможной установке монумента на Лубянской площади открылось на платформе "Активный гражданин". Жителям предложено ответить на вопрос, какой именно памятник следует установить - Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.