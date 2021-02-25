Более 50 тыс. москвичей проголосовали за установку памятника на Лубянке в первые 2,5 часа

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Свыше 50 тыс. жителей Москвы приняли участие в голосовании об установке памятника на Лубянской площади за первые 2,5 часа. Данные опубликованы на интернет-странице опроса.

Так, более 53% участников проголосовали за установку памятника Александру Невскому (с 1221 по 1263 год). Порядка 47% проголосовавших ответили, что на площади следует поставить памятник Феликсу Дзержинскому (с 1877 по 1926 год).

Голосование началось на портале "Активный гражданин" 25 февраля в 10:00. К 12:31 в нем приняли участие 50 070 человек.