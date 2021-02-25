Дело о нападении на фотокорра "Коммерсанта" переквалифицировали на статью о препятствии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Дело о побоях фотокорреспондента газеты "Коммерсантъ" Анатолия Жданова переквалифицировали со статьи 116 ("Побои") на ч. 3 статьи 144 УК ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"). Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС в четверг заявил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

"Центру правовой защиты журналистов удалось добиться возбуждения уголовного дела после избиения фотокорреспондента газеты "Коммерсантъ" Анатолия Жданова по 3-й части статьи 144 УК - "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста", - сказал Соловьев. - Очень важно, что данная статья была применена, потому что она не так часто применяется. Мы будем добиваться, чтобы статья 144 УК применялась как можно чаще - в случаях грубого нарушения прав журналистов".

Жданов был избит на Кутузовском проспекте неизвестными "в форме ЧОПа" (частного охранного предприятия) 3 ноября 2020 года, когда выполнял редакционное задание - снимал витрины обменных пунктов с курсами валют.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что адвокат Юлия Искрина настаивала на переквалификации действий напавших на господина Жданова со ст. 116 УК РФ (побои) на ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов").