На трассе в метель. Что делать, если стихия застала вас в дороге

Аномальные метели прошлись по России — из-за стихийного бедствия 24 февраля в Челябинской области закрыли 17 автотрасс, сотни человек оказались заперты в машинах на перекрытых участках дорог. Вместе с экспертами подготовили памятку о том, как действовать водителям в таких погодных условиях.
В критических ситуациях звоните по единому экстренному номеру служб спасения — 112.
Что нужно сделать перед поездкой?
Проверьте прогноз погоды заранее. Метель не возникает неожиданно, и быстро дорогу не очистят. МЧС рекомендует если и выезжать, то только на большие дороги и шоссе. Но даже с этим по возможности лучше повременить.
Перед выездом сообщите близким свой маршрут и примерное время прибытия в пункт назначения.
Что должно быть в машине?
Убедитесь, что у вас есть насос, буксировочный трос, баллонный ключ и домкрат, комплект проводов для "прикуривания", пуско-зарядное устройство на основе компактной литиевой батареи.
Также МЧС рекомендует включить в аварийный комплект зарядное устройство для мобильного телефона и запасной аккумулятор, теплую одежду и одеяла, щетку для удаления снега и льда с лобового стекла, небольшую лопату, ручной фонарь и комплект батареек к нему, аптечку, еду и питье, топор и складную пилу, упаковку сухого горючего, зажигалку, мини-печку и котелок.
О чем нужно помнить при движении по трассе в метель?
Скорость вашего движения должна быть комфортной для вас и достаточно низкой, чтобы вы могли полностью контролировать свой автомобиль и видеть дорогу. Если вы чувствуете, что едете "как в белой пелене", то скорость слишком большая, именно из-за этого в таких условиях часто происходят тяжелые аварии, считает Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем". При этом скорость может и должна быть меньше разрешенной, главное — вы должны видеть и понимать, куда едете, чтобы успеть среагировать, если появятся неожиданные препятствия.
Необходимо сохранять дистанцию между вами и впереди идущим автомобилем, отмечает Ян Хайцеэр, вице-президент Национального союза автомобилистов. Помните, что следить нужно не только за собой, но и за окружающими вас участниками дорожного движения.
Также не стоит прижиматься к центру дороги — это может вызвать аварийную ситуацию, так как водитель на встречной полосе тоже может ехать у центра, и в условиях метели, когда видимость плохая, а маневры совершать опасно, велик риск столкновения.
Не забывайте включить все световые приборы, за исключением дальнего света — из-за него видимость становится только хуже.
Что следует учесть, если вы решили остановиться?
По возможности не останавливайтесь на обочине трассы во время метели. Эксперты отмечают — в таком случае велик шанс, что другие водители могут не заметить вас даже с учетом знаков аварийной остановки.
"Если началась уж очень сильная метель, лучше остановиться в любом придорожном кафе, ГИБДД, где угодно", — рекомендует Ян Хайцеэр.
"Машину на длительную остановку или ночевку следует ставить против ветра, чтобы выхлопные газы не попали в приоткрытые окна кабины и салона. Для собственной безопасности необходимо также периодически проверять направление ветра. Не менее важно следить за тем, чтобы выхлопная труба не закрылась наледью и ее не замело снегом — это может привести к отравлению угарным газом", — рекомендует МЧС.
Во время стоянки помните, что ваш единственный доступный источник энергии — это топливо в баке, его стоит использовать рационально. Экономьте заряд мобильного телефона.
По возможности помогите другим водителям. При этом МЧС напоминает, что к незнакомцам стоит относиться с осторожностью — во время стихийных бедствий возрастает число краж из автомобилей.
Что делать, если машина сломалась на трассе в метель?
Поломка автомобиля на трассе в условиях метели отличается от обычной только скоростью, с которой нужно реагировать на ситуацию. Сломанную машину опасно оставлять на дороге, ее стоит как можно скорее убрать на обочину или отбуксировать до безопасного места — стоянки у придорожного кафе или пункта ГИБДД. Если машина стоит на обочине, из нее лучше выйти, укрывшись теплыми вещами, и отойти в сторону от дороги.
Помните о знаке аварийной остановки — его нужно поставить на расстоянии 20–30 метров от машины — и работающих световых приборах. "Нужно понимать, что знак должны видеть другие водители, для этого даже не нужно вспоминать правила. Если мимо вас едет автомобиль на скорости 80 км/ч — это значит, что аварийный знак вам не помогает и толку от него никакого нет, нужно относить его дальше", — замечает Максим Кадаков.
Если с трассы машину убрать невозможно, эксперты советуют вывести из нее пассажиров и увести их дальше от дороги, выставить аварийные знаки.
Яна Ретунская