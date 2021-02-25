На трассе в метель. Что делать, если стихия застала вас в дороге

Скорость вашего движения должна быть комфортной для вас и достаточно низкой, чтобы вы могли полностью контролировать свой автомобиль и видеть дорогу. Если вы чувствуете, что едете "как в белой пелене", то скорость слишком большая, именно из-за этого в таких условиях часто происходят тяжелые аварии, считает Максим Кадаков, главный редактор журнала "За рулем". При этом скорость может и должна быть меньше разрешенной, главное — вы должны видеть и понимать, куда едете, чтобы успеть среагировать, если появятся неожиданные препятствия.

Необходимо сохранять дистанцию между вами и впереди идущим автомобилем, отмечает Ян Хайцеэр, вице-президент Национального союза автомобилистов. Помните, что следить нужно не только за собой, но и за окружающими вас участниками дорожного движения.

Также не стоит прижиматься к центру дороги — это может вызвать аварийную ситуацию, так как водитель на встречной полосе тоже может ехать у центра, и в условиях метели, когда видимость плохая, а маневры совершать опасно, велик риск столкновения.

Не забывайте включить все световые приборы, за исключением дальнего света — из-за него видимость становится только хуже.