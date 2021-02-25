Аудиосериал Сергея Минаева о событиях современной российской истории выходит на Storytel

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Международный сервис аудиокниг Storytel запускает документальный аудиосериал "Сослагательное наклонение" Сергея Минаева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

"Каждое событие создатель сериала рассматривает с разных точек зрения, приводит мнения участников и вспоминает, как все происходившее освещалось в медиасреде. При этом у автора всегда есть вопрос: а что было бы, если? Этим объясняется название сериала", - отметили в пресс-службе.

Каждая серия посвящена событию: президентские выборы 1996 года, смерть Иосифа Сталина и борьба за власть, Карибский кризис и другие.

"Вы знаете это расхожее выражение о том, что история не терпит сослагательного наклонения. На самом деле историки без конца этим занимаются, предполагают "как было бы, если бы". И вот мы со Storytel решили выбрать несколько знаковых для истории России событий, которые, пойди они по-другому, вполне могли направить в иное русло и всю судьбу страны", - цитирует Storytel Минаева.

Сергей Минаев - писатель, публицист, главный редактор журнала Esquire, известный блогер, теле- и радиоведущий, автор проекта "Уроки истории".

Новый проект полностью озвучен автором. Возрастное ограничение - 16+.