В Петербурге в апреле откроется арт-пространство в бывших корпусах завода "Арсенал"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Арт-пространство в реконструированных бывших корпусах завода "Арсенал" на Выборгской стороне в исторической части Петербурга откроется в апреле 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе русско-голландской инвестиционной группы "Placebo/25", которая реализует проект.

"Проект спланирован к запуску в две очереди: весной 2021 года будет запущен концертный комплекс, ивент-пространства под брендом LOFT HALL, ночной клуб и фото-студии. В первой половине 2022 года будет открыта фестивальная зона под открытым небом на 10 тыс. гостей, фуд-маркет, барная улица, бьюти-блок и концепт-ритейл мебели и одежды", - рассказал ТАСС директор по развитию Placebo/25 Руслан Корниенков.

Новый квартал будет носить название Temple of Deer - Храм Оленя. План его развития предусматривает выход к Неве - задействуют причал на Арсенальной набережной, куда гости Temple of Deer смогут прибывать по воде. Открытие пространства с участием немецкой техно-звезды Boris Brejcha запланировали на 2 апреля.

Согласно данным городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, комплекс построек завода "Арсенал" относится к категории выявленных объектов культурного наследия. Время возникновения объекта - 40-е годы XIX века.