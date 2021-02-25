Временный госпиталь "Ленэкспо" в Петербурге закрылся и перешел в резерв

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Временный инфекционный госпиталь на площадке выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге прекратил прием пациентов с коронавирусом и перешел в резерв. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"В связи со снижением количества пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 последний работающий павильон 5 в "Ленэкспо" на 295 коек прекратил работу. Сегодня там началась заключительная дезинфекция. Персонал из "Ленэкспо" вернулся на работу на основные площадки Госпиталя для ветеранов войн на Народной и Старорусской улицах",- говорится в сообщении.

В комитете также пояснили, что все койки в павильонах "Ленэкспо", ранее переоборудованные под прием пациентов с коронавирусом, переведены в резерв.

По данным на 24 февраля, в Петербурге было развернуто 7 759 коек для больных с COVID-19 и пневмониями, из них свободны 31,3%.

Ранее частично или полностью прекратили прием пациентов с коронавирусом больницы № 2 и № 33, Мариинская больница и клиническая больница Святителя Луки, психиатрическая больница им. Кащенко. Также к обычному режиму работы начали возвращаться Детская городская больница им. Н. Ф. Филатова, НМИЦ им. Алмазова, Военно-медицинская Академия имени С. М. Кирова, 442 Военный клинический госпиталь.

По последним данным, в Петербурге выявили 364 340 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 293 504 человека, умерли 10 960. За последние сутки в городе выявили 911 случаев заражения.