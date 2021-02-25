Twitter и Facebook возглавили антирейтинг соцсетей по наличию деструктивного контента

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Инициативная группа членов Общественной палаты (ОП) РФ и Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) представила рейтинг интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента. Презентация исследования прошла в ОП в четверг.

Исследование проведено в связи с вступившим в силу 1 февраля законом о саморегулировании социальных сетей, согласно которому они должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Первое место в антирейтинге соцсетей занял Twitter, вторую позицию - Facebook, а третьим стал Instagram. Далее расположились YouTube, TikTok, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В палате подчеркнули, что при составлении рейтинга учитывалось "количество неудаленного противоправного контента, наличие или отсутствие представительства площадки в России, готовность взаимодействовать с регулятором и скорость реакции на жалобы пользователей и надзорных ведомств". "Дополнительным показателем стала политизированность соцсетей - количество случаев блокировки или ограничения доступа к аккаунтам, не нарушающим законодательство РФ, но подвергшимся политической цензуре", - добавили в ОП.

Член ОП РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пояснила, что при составлении рейтинга проводился мониторинг всех основных социальных сетей. Противоправный контент был выявлен на всех площадках. "Если смотреть на соотношение числа деструктивных материалов к аудитории площадки, то антилидером является Twitter. Один противоправный материал приходится на 10 тыс. 465 пользователей", - сказала она.

"Twitter является злостным нарушителем законодательства РФ. Эта площадка систематически нарушает законодательство России, при этом прибегает к двойным стандартам: с одной стороны не занимается борьбой с распространением запрещенной информации в России, с другой - занимается преследованием российских пользователей платформы по совершенно непонятным причинам. Мы призываем Роскомнадзор к решительным действиям в отношении этой платформы вплоть до замедления скорости трафика на территории России", - сказала Мизулина.

В свою очередь первый зампредседателя комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич отметил, что решение Facebook и Instagram открыть представительства в Турции "является важным прецедентом для РФ и других стран, которые также борются с несоблюдением законодательства со стороны западных соцсетей".

"Ситуация говорит нам, что регулирование иностранных платформ не вынуждает их уйти с локального рынка, они заинтересованы в его сохранении. Как только власти начинают говорить о замедлении трафика, штрафах для IT-гигантов, те начинают прислушиваться. Никакие попытки договориться, угрозы не работают, а работает лишь неотвратимость наказания. Реальная угроза доходам может заставить IT-компании идти навстречу", — заключил член ОП.

О законе

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Соцсети обязаны незамедлительно принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.

На время оценки спорный контент придется заблокировать, а надзорное ведомство примет решение о снятии или сохранении ограничений. Пользователи, не согласные с вынесенным соцсетью решением, смогут обратиться в Роскомнадзор и оспорить блокировку.

К запрещенной информации относят материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию, склоняющую детей к совершению опасных незаконных действий. К ней также относятся данные о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывы к нему.

В новость внесена правка (15:48 мск) — исправлены места рейтинга во втором абзаце в связи с уточнением данных Общественной палатой ​​​