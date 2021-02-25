Эксперт: долгое течение COVID-19 не зависит от степени тяжести болезни на начальном этапе

СТОКГОЛЬМ, 25 февраля. /ТАСС/. Сохранение симптомов COVID-19 долгое время не связано со степенью тяжести заболевания на его начальном этапе. Об этом в четверг рассказал профессор Европейской обсерватории по системам и политике здравоохранения (ЕРБ Всемирной организации здравоохранения) на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

"Следует отметить одну очень важную вещь: вероятность долгого течения заболевания COVID-19, похоже, не связана с тяжестью первоначальной инфекции. Некоторые люди с легкими симптомами в начале болезни также могут болеть долго", - отметил он.

Медикам известно, что четверть людей, у которых был диагностирован COVID-19, испытывают симптомы, продолжающиеся не менее месяца. Примерно один из 10 по-прежнему плохо себя чувствует через 12 недель, в многие страдают намного дольше. Они описывают различные комбинации совпадающих симптомов: в частности, боли в груди и мышцах, утомляемость, одышка и тяжесть в голове.

"Мы начинаем понимать, почему у людей появляются эти симптомы, которые вызывает сохранение вируса в некоторых частях тела, защищенных от иммунной системы, - отметил эксперт. - Однако существует огромное разнообразие как характера симптомов, так и их тяжести".

По словам Макки, необходимо работать с пациентами и их семьями, чтобы разработать новые способы оказания помощи, включая средства реабилитации и онлайн-поддержки. Также требуется провести гораздо больше исследований.

ЕРБ ВОЗ обслуживает европейский регион ВОЗ, включающий 53 страны, и представляет собой коллектив научно-технических специалистов по различным аспектам общественного здравоохранения, базирующихся в головном офисе в Копенгагене, в четырех центрах-филиалах, а также в страновых офисах, расположенных в 30 государствах-членах.