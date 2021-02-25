В России занято более 120 тыс. из 156 тыс. коек для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 120 тыс. из 156 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом заняты в России, сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В настоящее время в медицинских организациях развернуто 156 тыс. коек для лечения новой коронавирусной инфекции, из них занято более 120 тыс.", - сказал он на селекторном совещании с регионами.

Месяц назад в стране, по его словам, было развернуто 256 тыс. коек для пациентов с новой инфекцией, из которых было занято чуть более 70%.

Мурашко также завил, что региональные власти должны активнее призывать пожилых граждан пройти вакцинацию от коронавируса, так как доля привившихся жителей старше 60 лет в ряде регионов остается низкой.

"Наиболее уязвимой группой населения продолжают оставаться граждане старше 60 лет - именно им важно в первую очередь защитить свое здоровье, пройдя вакцинацию. В то же время в ряде регионов доля лиц старше 60 лет среди прошедших вакцинацию все еще очень низка, это сигнал для региональных властей, что необходимо более внимательно и адресно работать с этой возрастной группой", - сказал он.

Глава Минздрава пояснил, что в случае заболевания COVID-19 лица старше 60 лет требуют особого внимания и приоритетной госпитализации. "После выписки из стационара они, а также граждане, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями, например болезнями сердца и сосудов, должны приглашаться на прием к врачу для корректировки терапии", - добавил Мурашко.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что вакцинация от коронавируса граждан в возрасте старше 60 лет является приоритетной для правительства РФ в связи с особой подверженностью их этой инфекции. При этом, по ее словам, доля вакцинированных пожилых людей в РФ составляет 45% от общего числа привитых, однако этот показатель остается недостаточным и его необходимо наращивать.