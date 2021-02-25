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Пандемия COVID-19
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Мурашко призвал взвешенно подходить к снятию ограничений в регионах

Глава Минздрава отметил, что эпидемия коронавирусной инфекции в России продолжается, несмотря на снижение числа заболевших

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Эпидемия новой коронавирусной инфекции в России продолжается, и регионы должны взвешенно подходить к снятию ограничительных мер.

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Об этом заявил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Несмотря на то что в целом по стране мы видим снижение числа выявленных случаев заболевания, мы все еще находимся в эпидемическом процессе. Для защиты жизни и здоровья граждан в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия. При этом необходимо очень взвешенно подходить к принятию решений о снятии противоэпидемических ограничений", - сказал он на селекторном совещании с регионами. 

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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