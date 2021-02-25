Мурашко призвал взвешенно подходить к снятию ограничений в регионах

Об этом заявил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Несмотря на то что в целом по стране мы видим снижение числа выявленных случаев заболевания, мы все еще находимся в эпидемическом процессе. Для защиты жизни и здоровья граждан в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия. При этом необходимо очень взвешенно подходить к принятию решений о снятии противоэпидемических ограничений", - сказал он на селекторном совещании с регионами.