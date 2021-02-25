В СЖР сообщили, что отличительными знаками СМИ на митингах будут зеленый жилет и бейдж

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Отличительными знаками для представителей СМИ на митингах станут зеленые неоновые жилеты и бейджи установленного образца. Об этом ТАСС в четверг рассказал глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Мы уже согласовали со своей стороны знаки отличия для журналистов. Соответствующие документы накануне были направлены в Роскомнадзор.

Как ожидается, знаками отличия станут зеленый неоновый жилет с надписью "Пресса" и бейдж, изготовленный по единому образцу. Бейдж будет содержать фотографию, данные журналиста, а также данные о регистрации СМИ в Роскомнадзоре, подпись главного редактора, изготавливать такие бейджи будут редакции", - сказал Соловьев.

В пресс-службе Роскомнадзора ТАСС подтвердили, что ведомство подготовило приказ, в текущей редакции которого отличительными знаками СМИ для работы на публичных мероприятиях являются зеленые неоновые жилеты и бейджи установленного образца. Образец бейджа также разработан, он содержится в приложении к приказу. "В настоящее время проект приказа проходит этап межведомственного согласования", - сказал собеседник ТАСС.

Вступивший в силу закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" обязывает журналистов, присутствующих на публичных мероприятиях, использовать отличительный знак представителя СМИ. Вид и описание знака устанавливаются Роскомнадзором по согласованию с МВД России, Росгвардией и Союзом журналистов России.