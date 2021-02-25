Москва и Подмосковье создадут совместный механизм в сфере переработки строительных отходов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы и Подмосковья заключили соглашение о взаимодействии в сфере обращения отходов сноса и строительства. Документ определяет механизм взаимодействия в сфере сбора и переработки строительного мусора, сообщила в четверг пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Правительство Московской области подписало соглашение с правительством Москвы о сотрудничестве и взаимодействии в сфере обращения отходов сноса, строительства и грунтов (ОССиГ). Документ определяет механизм взаимодействия в сфере сбора, перемещения и переработки строительных отходов, включая интеграцию автоматизированных систем учета, созданных в обоих регионах. Конечная цель - создание цивилизованной системы обращения и борьба с незаконными свалками строительного мусора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже с октября 2020 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе ведется борьба с незаконными свалками строительных отходов при помощи фотофиксации. В подмосковных муниципалитетах уже установлены свыше 200 видеокамер, которые начинают запись при срабатывании датчиков движения.

"Сотрудничество в области учета и контроля отходов - основное направление совместной работы. Уже созданы автоматизированные системы "ОССиГ" и "Электронный талон", есть реестр легальных площадок для переработки ОССиГ. Разработана четкая система взаимодействия: департамент строительства выдает разрешения на перемещение отходов только на упомянутые площадки, а Минэкологии ведет реестр объектов переработки и размещения. Количество отходов отражается в системе "ОССиГ", перевозка будет осуществляться только с использованием электронных талонов. В результате система обращения становится полностью прозрачной и управляемой", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства Московской области - министра экологии и природопользования Андрея Разина.

В пресс-службе пояснили, что ввод системы электронных талонов для перевозки отходов планируется с 1 июня 2021 года. Каждого водителя обяжут иметь электронный талон, номера всех транспортных средств занесут в единую базу данных, отследить их перемещения можно будет с помощью системы видеонаблюдения. "А с 1 сентября граждане и юридические лица, уличенные в нарушениях правил обращения ОССиГ, начнут в автоматическом режиме получать штрафы. Это позволит пресечь несанкционированные перемещения строительного мусора и попытки организации незаконных свалок. Эта инициатива Московского региона уже получила поддержку на федеральном уровне", - добавили в министерстве.