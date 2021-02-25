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Пандемия COVID-19
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Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 2,5 млн

Число заразившихся превысило 112,67 млн
© AP Photo/Achmad Ibrahim

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Общее количество умерших из-за коронавируса в мире превысило 2,5 млн, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ.

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К настоящему моменту в мире зарегистрировано 2 501 678 смертельных исходов заболевания, вызываемого инфекцией. Число заразившихся превысило 112,67 млн человек. Таким образом, умерли примерно 2,22% заразившихся.

Наибольшее число жертв - 508 170 человек - зафиксировано в США, где общее число заразившихся достигло 28 436 887. Вторую позицию по числу жертв занимает Бразилия (249 957 умерших, 10 324 463 случая заражения), на третьем - Мексика, где отмечено 182 815 смертей и зарегистрировано более 2 млн инфицированных. Далее следуют Индия с 156 744 смертями и Великобритания, где умерли 121 747 человек.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 212 100 случаев заражения, выздоровели 3 767 664 человека, умерли 84 876 пациентов.

1 млн летальных исходов из-за ковида был зарегистрирован 28 сентября 2020 года, 1,5 млн - 4 декабря, 2 млн - 15 января. 

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БразилияМексикаСШАИндияВеликобританияРоссияПандемия COVID-19
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