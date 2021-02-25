В Сан-Марино началась вакцинация препаратом "Спутник"

РИМ, 25 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Вакцинация российским препаратом "Спутник V" началась в республике Сан-Марино. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг секретарь по вопросам здравоохранения и социальной безопасности Роберто Чаватта.

"Первые прививки делаем в 14:00 (16:00 мск) 25 медикам", - сообщил чиновник. Он указал, что вакцинация осуществляется на добровольной основе. Требование о вакцинации не будет применяться и к итальянцам, приезжающим на работу в республику. Они должны получить вакцину в своем государстве, уточнили в Сан-Марино.

Первоначально власти республики заключили соглашение с Италией о поставке вакцин из пропорционального расчета проступающих доз и численности населения. Однако при начале вакцинации в европейских странах 27 декабря в Сан-Марино не поступило ни одной одобренной в ЕС вакцины. Первые дозы российского препарата были доставлены 23 февраля.

Сан-Марино после начала поставок из Италии надеется вакцинировать по 400 человек в день.