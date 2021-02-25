Партия "Зеленые" призвала ученых определять стоимость проектов нацпроекта "Экология"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Партия "Зеленые" инициировала создание платформы, с помощью которой стоимость проектов в рамках нацпроекта "Экология" будут определять общественники и ученые, а не чиновники. Это можно будет делать посредством голосования, чтобы избежать коррупции, заявил председатель партии Анатолий Панфилов.

"Надо признать, что национальный проект "Экология" "не поехал" из-за коррупции. <...> Предлагаем создать фонд, платформу технологий, чтобы не чиновники определяли стоимость проекта в рамках национального проекта "Экология", а чтобы мы, общественность вместе с учеными, определяли, сколько проект должен стоить", - сказал он на первом заседании Международной конференции "Участие России в глобальных рыночных механизмах Парижского соглашения" в четверг.

По мнению Панфилова, это позволит ускорить реализацию проектов в рамках нацпроекта "Экология". Определять сумму для реализации проектов можно будет посредством голосования.

Кроме того, по мнению председателя партии, требует рационализации процесс добычи нефти. "Возьмем попутный газ - мы порядка $15 млрд в год сжигаем. При добыче нефти идет газ, который сжигают. Было поручение, чтобы этот газ не сжигался. Думаю, что мы от комитета сделаем резолюцию и обратимся в Счетную палату и Минприроды, чтобы выяснить, что сделано за 10 лет, чтобы снизить выбросы попутного нефтяного газа", - отметил он.

Рационализации требует и процесс транспортировки топлива, так как актуальная ситуация также приносит ущерб бюджету страны, считает Панфилов. "У нас 4% нефти разливается по добыче и 3% - при транспортировке", - пояснил он.

Международная конференция "Участие России в глобальных рыночных механизмах Парижского соглашения" прошло в Москве 25 февраля в смешанном формате. В общей сложности в работе заседания приняли участие около 100 человек, более 60 из них - в режиме видеоконференции. Среди участников - представители МИД РФ, 37 региональных министерств экологии и природных ресурсов, ученые, иностранные эксперты, представители бизнеса и общественных организаций. Конференция впервые собрала представителей 40 регионов.