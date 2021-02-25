Приставы открыли исполнительное производство о взыскании с Киркорова почти 70 млн рублей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с певца Филиппа Киркорова почти 70 млн рублей. Это следует из базы данных исполнительных производств.

Согласно этой информации, 19 февраля судебные приставы на основании исполнительных листов Таганского районного суда Москвы открыли два исполнительных производства об обращении взыскания на заложенное имущество, а также о взыскании задолженности по кредитным платежам в размере свыше 69,5 млн рублей.

В декабре 2020 года Таганский суд Москвы в качестве взыскания по ипотечному долгу Филиппа Киркорова перед латвийским банком ABLV постановил выставить на торги одну из квартир певца в Латвии, стоимость которой составляет около 200 млн рублей. Согласно решению суда, с Киркорова и ООО "Филипп Киркоров Продакшн" солидарно должны взыскать в пользу банка ABLV кредитную задолженность в размере почти €780 тыс. и расходы по уплате госпошлины в размере почти 70 тыс. рублей, всего примерно около 70 млн рублей.

Из базы данных исполнительных производств следует, что это не единственная задолженность Киркорова. Так, по семи исполнительным производствам приставы взыскивают с него штрафы, выписанные Московской административной дорожной инспекцией за нарушение правил остановки и стоянки, на общую сумму 29 тыс. рублей. По еще девяти исполнительным производствам суммы взыскания не указаны.

В новость были внесены изменения (17:10 мск) — уточненение формулировки в последнем абзаце.