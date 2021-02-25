Некоторые ограничения в Москве могут снять в ближайшие месяцы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы могут в течение одного-двух месяцев снять еще ряд ограничений из-за коронавируса, если сохранится тенденция к снижению числа госпитализируемых с новой инфекцией. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы видим <...> устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500-600 человек укладывается в больницы каждый день. Но тем не менее их было еще недавно 1,7 тыс. [в сутки]. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения", - сказал мэр в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

В Москве по-прежнему приостановлен бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет, действует запрет на проведение массовых мероприятий и фестивалей в традиционном формате, а в магазинах и транспорте необходимо носить маску и перчатки.

При этом 27 января Собянин отменил обязательное для работодателей требование отправлять на удаленку 30% сотрудников, и теперь решение о режиме работы остается за руководителями предприятий. Кроме этого, были сняты ограничения на обслуживание клиентов в клубах и ресторанах с 23:00 до 06:00, однако сохраняется домашний режим для пожилых горожан и представителей групп риска, страдающих некоторыми хроническими заболеваниями.

4 февраля мэр говорил, что основные ограничения из-за коронавируса могут снять в Москве к маю. При этом он отметил, что проводить массовые мероприятия в столице пока рано, также преждевременно отменять домашний режим для пожилых москвичей и людей из групп риска.