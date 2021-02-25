В Архангельской области началась вакцинация жителей самых отдаленных прибрежных деревень

АРХАНГЕЛЬСК, 25 февраля. /ТАСС/. Вакцинация жителей труднодоступных населенных пунктов, расположенных на побережье Белого моря, началась в Архангельской области. Вакцину туда доставляют в специальных боксах вертолетами, сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский.

"Жители самых удаленных и труднодоступных деревень Архангельской области смогут сделать прививку от коронавируса. Сегодня самолетом из аэропорта Васьково (это в Архангельске) в деревни Лопшеньга и Летняя Золотица вылетели два фельдшера <...> В багаже медиков - специальные мобильные холодильники с вакциной. В одном - 100 двухкомпонентных комплектов для жителей Лопшеньги, в другом - 40 для населения Летней Золотицы", - написал губернатор.

В Архангельской области труднодоступные населенные пункты есть в семи районах из 19. Основная сложность при вакцинации жителей этих поселений состоит в соблюдении так называемой холодовой цепи (то есть оптимального температурного режима хранения и транспортировки на всех этапах). Как пояснил журналистам и.о. министра здравоохранения области Александр Герштанский, для того, чтобы гарантировать соблюдение всех условий, были приобретены две специальные мобильные морозильные установки, которые позволяют в течение шести часов перевозить "достаточно большое количество доз". Благодаря встроенным аккумуляторам холодильники могут автономно работать до шести часов, температура внутри - минус 20 градусов.

В Лопшеньге на прививку записались 86 человек. Но вакцину везут с запасом, на случай, если кто-то еще примет решение привиться. В Летнюю Золотицу запас вакцины тоже взяли. "Здесь, кстати, случаев заражения COVID-19 нет, так что привить максимальное число жителей обязательно нужно и как можно скорее", - отметил Цыбульский.

Ранее Герштанский сообщал журналистам, что для вакцинации жителей отдаленных регионов будет в первую очередь применяться вакцина "Эпиваккорона", ею, например, планируется привить около 60% населения Соловецкого архипелага.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в регионе 18 января. К настоящему моменту прививку сделали уже 20 394 жителя Поморья.

О коронавирусе в регионе

С начала пандемии в Архангельской области выявлено 56 314 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки - 140 новых случаев. Больше всего заболевших в Северодвинске, Архангельске и Пинежском районе. В настоящее время 4 478 человек проходят лечение от заболевания, 51 660 поправились и выписаны, 679 человек умерли. В Архангельской области введена самоизоляция для людей старше 65 лет, действует обязательный масочный режим при посещении торговых центров, магазинов, мест оказания услуг, а также в общественном транспорте. Наполняемость залов театров и кинотеатров не должна превышать 50%.