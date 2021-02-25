Мосгорсуд взыскал более 6,8 млн рублей с посольства США за незаконное увольнение москвички

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд взыскал более 6,5 млн рублей с посольства США в Москве в пользу москвички Юлии Поповой, пожаловавшейся на свое незаконное увольнение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд постановил взыскать с посольства США в Москве в пользу Поповой Юлии Владимировны 6,5 млн рублей в счет заработной платы за период вынужденного прогула с 24 мая 2019 года по 13 января 2021 года включительно, 244 тыс. рублей в счет компенсации за неиспользованный отпуск и 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Также с посольства США в бюджет города Москвы взыскать государственную пошлину в размере 48 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Как отмечается в материалах дела, Попова ранее работала главным бухгалтером Общественной ассоциации посольства США в Москве. Она ушла в декрет и была уволена вскоре после возвращения с формулировкой "за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей". При этом Попова заявила, что ее по закону не могли уволить с такой формулировкой, так как никаких дисциплинарных взысканий на нее наложено не было, и информация в ее трудовой книжке об этом отсутствует.

Мосгорсуд встал на сторону истца, отметив, что факт привлечения Поповой к дисциплинарной ответственности не установлен, к тому же якобы имевшее место неисполнение бухгалтером обязанностей, согласно приказу об увольнении, произошло за полтора года до ее увольнения. Это значит, что срок давности привлечения к дисциплинарной ответственности истек. Мосгорсуд постановил взыскать с посольства денежную компенсацию и изменить формулировку приказа, указав, что она уволилась по собственному желанию.

Представители дипмиссии США в суд не явились, хотя были извещены о заседании. Пока решение суда в силу не вступило, у представителей посольства есть возможность его обжаловать.