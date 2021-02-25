Во Владимире посмертно наградили орденом Мужества ребенка, спасавшего мать от преступника

ВЛАДИМИР, 25 февраля. /ТАСС/. Представители Следственного комитета передали орден Мужества бабушке четвероклассника Александра Смирнова, который погиб, спасая маму от нападения преступника. Об этом в четверг сообщили журналистам в СК РФ по Владимирской области.

"Указом президента Российской Федерации за самоотверженные действия награжден орденом Мужества (посмертно) учащийся 4-го класса школы № 1 540 г. Москвы Александр Смирнов, награда передана руководителем следственного управления СК РФ по Владимирской области бабушке погибшего мальчика. Юный Саша бросился на защиту матери и погиб от рук преступника, который уже приговорен к пожизненному лишению свободы", - сообщили в следственном управлении.

Ранее мальчик посмертно был награжден ведомственной наградой Следственного комитета "Доблесть и отвага".

Как пояснили ТАСС в региональном управлении СК, 6 ноября 2018 года преступник напал на маму школьника в их квартире и нанес ей не менее 31 ножевого ранения. 12-летний Саша дал отпор нападавшему, пытаясь защитить свою мать ценой собственной жизни. В следственном управлении уточнили, что мать мальчика также погибла.