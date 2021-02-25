В работе Facebook Messenger произошел сбой

ТАСС, 25 февраля. Пользователи в ряде стран отмечают в четверг проблемы в работе приложения Facebook Messenger. Информация об этом появилась на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, на неполадки жалуются, в частности, жители США, Канады, Великобритании.

53% проинформировавших о сбое пользователей в Соединенных Штатах не могут получать сообщения, 32% испытывают проблемы с подключением к серверу, 13% не могут войти в свою учетную запись.