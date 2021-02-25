СЖР контролирует ситуацию вокруг уволенного главреда газеты "Вперед" Елены Пивоваровой

ТАСС, 25 февраля. Союз журналистов России (СЖР) следит за ситуацией вокруг уволенного главного редактора газеты "Вперед" Елены Пивоваровой. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.

Пивоварову подозревают в хищении 400 тыс. рублей, в ее доме прошел обыск, позднее женщину госпитализировали.

"Мы сразу обратились к губернатору Ростовской области с просьбой: вопрос, связанный с увольнением главного редактора газеты "Вперед" города Батайска Ростовской области Елены Пивоваровой, изучить. Мы держим ситуацию на контроле. Сейчас мы понимаем, что происходит. В марте буду в Ростовской области на конференции на уровне полпредов, где буду обсуждать ситуацию с правами журналистов. Постараюсь разобраться и в данной ситуации", - сказал собеседник агентства.

ТАСС запросил комментарий губернатора Ростовской области по ситуации.

Об уголовном деле

18 февраля начальник Главного управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Пивоваровой, о ситуации с увольнением которой стало известно на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. По версии следствия, главред предоставляла недействительные цифры об адресной доставке газеты "Вперед", присвоив таким образом около 400 тыс. рублей.

Как сообщил ТАСС 19 февраля источник, сотрудники правоохранительных органов проводили обыски в домах Пивоваровой и главного бухгалтера редакции Екатерины Аваковой.

Как ранее сообщали ряд местных СМИ, Пивоварову госпитализировали. "Вчера ее выписали из городской больницы Батайска на долечивание дома. На сегодняшнее утро у нее была повестка на допрос в следственную часть главного следственного управления ГУ МВД по Ростовской области. Во время допроса ей хуже стало, вызвали скорую и ее госпитализировали, сейчас находится в отделении неврологии", - уточнила ТАСС в четверг главный редактор газеты "Наше время", бывший председатель регионального отделения Союза журналистов России Вера Южанская.