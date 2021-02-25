Почти 160 преступлений террористической направленности зарегистрировали в России в январе

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Почти 160 преступлений террористического характера и 45 преступлений экстремистской направленности зарегистрировано в России в январе 2021 года. Об этом говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности за первый месяц года.

"В январе 2021 года зарегистрировано 159 преступлений террористического характера, что на 34,7% больше аналогичного периода прошлого года, и 45 преступлений экстремистской направленности, что на 27,4% меньше, чем за январь прошлого года", - говорится в материалах.

Ранее в МВД сообщили, что в прошлом году количество зарегистрированных преступлений террористического характера возросло в России почти на 30%, экстремистских - на 42%.

Количество зарегистрированных в России преступлений в январе этого года оказалось на 6,6% ниже, чем в январе 2020 года.

"Статистические данные о состоянии преступности в Российской Федерации в январе 2021 года свидетельствуют о снижении числа зарегистрированных преступлений. По сравнению с январем прошлого года их количество уменьшилось на 6,6%", - отмечается в материалах.

В МВД отметили, что наблюдается сокращение числа разбоев почти на 18%, грабежей - почти на 29%. Благодаря профилактической работе на 19% снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Количество преступлений в общественных местах также сильно сократилось: в парках и на улицах зарегистрировано грабежей на 43% меньше, чем в прошлом году, краж - на 26%. При этом число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 2,4% ввиду того, что все более значительная часть преступлений совершается с помощью IT-технологий.

Ущерб от преступлений

Ущерб от преступлений в России в январе 2021 года составил 50,1 млрд рублей, что на 95,1% больше аналогичного показателя прошлого года.

"Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 50,1 млрд рублей, что на 95,1% больше аналогичного показателя прошлого года. Существенная часть ущерба (93,5%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа", - говорится в материалах.

Согласно статистическим данным МВД, по сравнению с январем 2020 года в РФ за первый месяц текущего года на 3,8% уменьшилось число преступлений экономической направленности. Всего правоохранительными органами выявлено 12,6 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 8,5%. "Материальный ущерб от указанных преступлений <...> составил 40,8 млрд рублей", - отмечается в материалах.

Кроме того, тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 70,1%. По данным МВД, всего выявлено 11,5 тыс. преступлений экономической направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений экономической направленности составил 91,0%.

IT-преступления

Количество преступлений в сфере информационных технологий в России за январь этого года увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"В отчетном периоде их зарегистрировано на 32,2% больше, чем год назад, в том числе с использованием сети Интернет - на 51,3%, при помощи средств мобильной связи - на 39%", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что количество таких преступлений за весь 2020 год увеличилось более чем на 73% по сравнению с 2019 годом, из них на 91% с помощью Интернета и на 88% с помощью мобильных телефонов.

Число погибших

Жертвами преступлений в России за первый месяц 2021 года стали 2,5 тыс. человек, пострадали 2,9 тыс. человек.

"В результате преступных посягательств погибли 2,5 тыс. человек, здоровью 2,9 тыс. человек причинен тяжкий вред", - сказано в материалах. В МВД уточнили, что на сельскую местность приходится 38,8% погибших, или 956 человек, на города и поселки городского типа - 64,8% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, или 1,9 тыс. человек.

Согласно данным МВД, четыре преступления (80,6%) из пяти регистрируются в городах и поселках городского типа - всего 119,81 тыс., почти пятая часть (19,0%) - в сельской местности, где зарегистрировано 28,2 тыс. преступлений, что на 7,9% меньше, чем за январь 2020 года. "Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе зарегистрированных вырос с 27,7% в январе 2020 года до 30,4%", - отмечается в материалах ведомства.

Ранее в МВД сообщали, что в 2020 году более 22 тыс. человек погибли в России от преступных посягательств в 2020 году. Всего, по данным МВД, в прошлом году зарегистрировано более 2 млн преступлений.