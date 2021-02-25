В Самарской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей

ТАСС, 25 февраля. Власти Самарской области продлили часть связанных с коронавирусом ограничений до 14 марта. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Дмитрий Азаров в Instagram.

"На оперштабе приняли решение продлить самоизоляцию для людей в возрасте 65+ до 14 марта, так как они находятся в группе риска", - написал Азаров.

При этом на этой неделе возобновляется проведение диспансеризации и профосмотров жителей региона. С 1 марта в регионе часть отделений ковид-госпиталей вернется к штатной работе. В общей сложности на обычный режим переведут 850 коек.

По данным регионального оперативного штаба, на 25 февраля в Самарской области выявлено 47 689 случаев коронавируса, за сутки - 278. Медики вылечили 43 927 человек, еще 906 пациентов умерли.